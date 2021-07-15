Нацрада оштрафувала "1+1" за трансляцію серіалу "Кухня" російською мовою

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала ТОВ "ТРК «Студія 1+1»" на 71,5 тис. гривень за трансляцію серіалу "Кухня" російською мовою навесні 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

"Проаналізувавши надані ліцензіатом документи і пояснення, за результатами перевірки було встановлено, що трансляція серіалу «Кухня» (виробництва ТОВ «KEYSTONE PRODUCTION» на замовлення ЗАТ «YBW Group», 2013, Російська Федерація) російською мовою з українськими субтитрами є порушенням вимог абзацу другого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Тому Національна рада, враховуючи норми статті 72 цього Закону застосувала до мовника санкцію «стягнення штрафу». Це – 5% суми ліцензійного збору, що для телеканалу «1+1» становить 71 488,95 грн", - йдеться в повідомленні.

Компанія має сплатити штраф протягом 30 днів.

Нагадаємо, що основним власником "1+1" є мільярдер Ігор Коломойський.