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Рада прийняла закон про реструктуризацію боргів ТКЕ

Загальна сума заборгованості суб'єктів ринку газу перевищує 100 млрд гривень.

Рада прийняла закон про реструктуризацію боргів ТКЕ
Фото: pravdainform.com.ua

Верховна Рада прийняла закон про реструктуризацію боргів теплопостачальних, теплогенеруючих підприємств і водоканалів.

Проект закону №3508-д у другому читанні та в цілому підтримали 303 депутати.

Законом запропоновано реструктуризувати заборгованість тепло- і водопостачальних підприємств за спожиту електричну енергію і газ, яка накопичилася станом на 1 травня 2021 року. Підприємствам ТКЕ нададуть розстрочку для виплати боргів на шість-сім років, а в окремих випадках - на 15 років. Штрафи, нараховані на 1 липня на борги, спишуть.

У пояснювальній записці сказано, що загальний обсяг заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ станом на 1 квітня 2021 року склав понад 58 млрд грн, у тому числі 8 млрд грн - пені та штрафні санкції. При цьому заборгованість, утворена після 1 липня 2016 року (коли відбулася попередня реструктуризація), становить близько 40 млрд грн та є об’єктом для нарахування штрафних санкцій.

Загальна сума заборгованості суб’єктів ринку природного газу та супутніх ринків вже перевищує 100 млрд гривень, тому законопроєкт також передбачає проведення взаєморозрахунків із залученням коштів державного бюджету;

"Нафтогаз" заявляв, що законопроєкт №3508-д має рамковий характер. Його прийняття в другому читанні стане відправною точкою для аудиту боргів, аналізу причин їх виникнення, ухвалення додаткових нормативних актів та остаточного врегулювання проблеми.

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