Рада в першому читанні схвалила криміналізацію контрабанди

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про криміналізацію контрабанди товарів. За проголосували 255 депутатів.

Документ доповнює Кримінальний кодекс України новими статтями - 201-2 "Контрабанда товарів", 201-3 "Контрабанда підакцизних товарів", 201-4 "Недостовірне декларування товарів".

Від відповідальності за недостовірне декларування пропонується звільняти тих, хто до сплатив подвійний розмір несплаченого митного платежу.

За контрабанду товарів пропонують карати штрафом від 10 000 до 25 000 неоподаткованих мінімумів громадян, тобто зараз це від 170 000 до 425 000 гривень (далі всі підрахунки штрафів проведенні з чинним нмг у 17 грн). Повторний злочин, або контрабанда з боку службових осіб чи у великому розмірі, каратиметься штрафом від 850 000 гривень до 1 275 000 грн або позбавлення волі від п'яти до десяти років. Контрабанда організованою групою каратиметься позбавленням волві від семи до 11 років і конфіскацією.

Дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди у сто і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (тобто від 1700 грн); у великому розмірі – якщо загальна вартість предметів контрабанди у шістсот і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (від 10 200 грн).

Контрабанду підакцизних товарів пропонують карати штрафом від 340 000 грн до 697 000 грн або позбавлення полі від трьох до шести років. Повтрний злочин, або злочин з використанням службового становища або у великому розмірі каратиметься штрафом 1 275 000 грн-34,6 млн гривень або позбавлення волі строком від шести до 11 років з конфіскацією. Ці ж дії з боку організованої групи пропонують карати позбавленням волі від десяти до 12 років з конфіскацією.

Недостовірне декларування товарів хочуть карати штрафом від 170 000 грн до 289 000. Повторний злочин або злочин службовця матиме покарання у 765 000 грн-1020 000 грн, або позбавленням воді від трьох до шести років.

Контрабанда товарів буда декриміналізована рішення парламенту в 2011 році, які внесли зміни до статті 201 Кримінального кодексу України. З 2012 року ереміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів не є контрабандою і не вважається злочином.

Чинна редакція Кримінального кодексу передбачає покарання тільки за умови контрабанди культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів, частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Незаконне переміщення інших товарів, крім наркотичних речовин,та лісопиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев на сьогоднішній день не є контрабандою.

Нагадаємо, що у квітні Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.