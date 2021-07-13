Заступником голови НБУ замість Сологуба став відомий економіст Сергій Ніколайчук

Працював у Нацбанку до 2019 року, був заступником міністра економіки в уряді Гончарука.

Рада Національного банку призначила заступником голови Національного банку Сергія Ніколайчука. Він замінить Дмитра Сологуба, у якого закінчився строк повноважень.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Ніколайчук вже працював у Національному банку в 2004-2019 роках, пройшовши шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

Обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука в 2019-2020 роках, а з квітня 2020 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Співпрацює з Київською школою економіки, і з квітня 2020 року є її науковим співробітником. Також викладає в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

"Сергій Ніколайчук – досвідчений професіонал, який має значний практичний досвід роботи не лише в Національному банку, а й управлінцем у Міністерстві економіки та на фінансовому ринку. Він зробив значний внесок у впровадження режиму інфляційного таргетування в Україні, розроблення системи прийняття рішень із монетарної політики на основі правил, а також розбудову науково-дослідницької функції в центробанку. Тому я впевнений, що Сергій Ніколайчук завдяки своїм ґрунтовним знанням і досвіду зможе не лише зберегти, але й примножити здобутки Національного банку в сфері монетарної стабільності", – прокоментував призначення голова НБУ Кирило Шевченко.

Ніколайчук відповідатиме за роботу блоку "Монетарна стабільність", до якого належать: Департамент монетарної політики та економічного аналізу, Департамент статистики та звітності, Департамент фінансової стабільності, Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

Нагадаємо, що звільнений Дмитро Сологуб обіймав посаду заступника Голови Національного банку з 1 березня 2015 року до 12 липня 2021 року.