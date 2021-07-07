НБУ змінить дизайн 1- та 2-гривневих монет

Національний банк працює над зміною дизайну монет номіналом 1 та 2 гривні, аби вони стали більш зручними у використанні.

Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан, передає Укрінформ.

"Поки що ми не розглядаємо оптимізацію банкнотно-монетного ряду. Однак ми почули нарікання українців на якість монет 1 та 2 гривні і наразі працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для людей з вадами зору та похилого віку", - сказав Шабан.

Нагадаємо, НБУ випустив в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні у квітні 2018-го. Друк банкнот номіналом 1 і 2 гривні зупинили.