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НБУ змінить дизайн 1- та 2-гривневих монет

Вони мають стати зручнішими у використанні.

НБУ змінить дизайн 1- та 2-гривневих монет
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресслужба НБУ

Національний банк працює над зміною дизайну монет номіналом 1 та 2 гривні, аби вони стали більш зручними у використанні.

Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан, передає Укрінформ.

"Поки що ми не розглядаємо оптимізацію банкнотно-монетного ряду. Однак ми почули нарікання українців на якість монет 1 та 2 гривні і наразі працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для людей з вадами зору та похилого віку", - сказав Шабан.

Нагадаємо, НБУ випустив в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні у квітні 2018-го. Друк банкнот номіналом 1 і 2 гривні зупинили.

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