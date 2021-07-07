Ціна електроенергії на РДВ на 8 липня в середньому зросла на 72%

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) на 8 липня піднялася до позначки 1263,47 грн/МВт-год, що на 72% вище за ціну на 7 липня, яка протягом доби (всі години) дорівнювала нижньому прайс-кепу в 734,85 грн/МВт-год.

Про це свідчать дані на сайті ДП "Оператор ринку" за результатами торгів 7 липня, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас у більшості годин доби (з 0:00 і до 15:00) ціна на 8 липня відповідає нижньому прайс-кепу, а на 22:00 досягла верхньої його позначки і становила 2655,99 грн/МВт-год.

Згідно з даними ДП, водночас обсяг РДВ, що становив 80,27 тис. МВт-год, збільшився на 14% порівняно з показником на 7 липня і майже досяг докризового показника на 1 липня (81,58 тис. МВт-год), після якого розпочалося різке зниження ціни на РДВ.

Як повідомляли, за три дні липня, з 2 до 4 липня, ціна електроенергії на РДВ знизилася майже у 3,5 раза порівняно з ціною на 1 липня - з 1450,65 грн/МВт-год до історичного мінімуму у 2021 році у 426,06 грн/МВт-год на 4 липня. При цьому обсяг РДВ знизився на 4 липня до 44,9 тис. МВт-год на 1 липня.

За результатами торгів на 5 липня ціна піднялася до позначки 505,68 грн/МВт-год, а після впровадження Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), нижнього прайс-кепу для доби постачань електроенергії 6, 7, 8 і 9 липня, на 6 липня ціна підвищилася до 916,09 грн/МВт-год.

У свою чергу регулятор має намір 8 липня ухвалити рішення про проведення розслідування дій низки учасників ринку з 1 червня до 4 липня у зв'язку з ознаками маніпуляцій.

ПАТ "Донбасенерго", що отримало статус "дефолтний" від НЕК "Укренерго" через неможливість оплачувати її послуги, у вівторок заявило, що собівартість електроенергії при такому рівні ціни не покривається жодною генерацією, тим більше тепловою, а ситуація загрожує накопиченню вугілля і, відповідно, успішному проходженню ОЗП 2021/2022. Компанія закликала регулятор негайно стабілізувати ситуацію, щоб уникнути банкрутства генерації.

Нагадаємо, 5 липня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) звернулася до Антимонопольного комітету через монопольне зловживання трейдера Ріната Ахметова на ринку електроенергії, що призвело до різкого падіння ціни електроенергії на ринку на добу наперед.

АМКУ розпочав перевірку учасників ринку електроенергії на предмет змови.