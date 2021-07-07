В Енергодарі фінішує будівництво приймального відділення спеціалізованої медико-санітарної частини

У спеціалізованій медико-санітарній частині м. Енергодар Запорізької області завершується реконструкція першого поверху приймально-діагностичного відділення. Роботи проходять у рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”, повідомляє Запорізька ОДА.

"Ремонтні роботи перебувають на завершальному етапі, їх виконано на 99%", - йдеться у повідомленні облдержадміністрації.

Як зазначається, в ході перевірок виявилась потреба у виконанні додаткових робіт щодо ремонту кабінетів для комп’ютерної томографії та рентгену. Наразі тривають тендерні закупівлі на виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Окрім ремонту самих приміщень, приймальне відділення обладнали згідно з вимогами інклюзії, встановили спеціальний в'їзд для інвалідних візків та закупили необхідне медичне обладнання.

Загалом у рамках “Великого будівництва” Володимира Зеленського в області реконструювали 5 приймальних відділень: у Мелітополі, Василівці, Бердянську, Пологах та Запорізькій обласній лікарні. Ще на 4 об’єктах роботи виходять на фінішну пряму – це Токмак, Енергодар та 2 міські лікарні Запоріжжя: №9 та міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми “Велике будівництво” Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.