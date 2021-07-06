"Укроборонпром" отримав $20 тис. гранту на кіберзахист та кібербезпеку

Державний концерн "Укроборонпром" отримав грант на розвиток систем кіберзахисту та кібербезпеки від Фонду цивільних досліджень та розвитку США (ФЦДР, CRDF Foundation).

Як повідомляє пресслужба концерну, грантову угоду підписано сьогодні, 6 липня. Сума гранту становить 20 тис. доларів США.

"Це перша перемога Концерну у міжнародному науково-технічному конкурсі, а також перший грант саме на підвищення інноваційної складової безпеки оборонного виробництва", - зазначається в повідомленні.

Підписання угоди відбулося у рамках роботи національного кластера кібербезпеки “Кібербезпека. Складові обороноздатності держави. Потреби, надбання та найкращі практики”, який слугує майданчиком для ефективної спільної реалізації профільних проєктів. Захід організований Радою національної безпеки і оборони України за підтримки ФЦДР та Державного департаменту США.

“Наша команда в Укроборонпромі значно активізувала зусилля з підвищення рівня кібербезпеки критичної інфраструктури та забезпечення дотримання міжнародних стандартів захисту інформації. Це дає змогу Концерну стати надійним партнером для високотехнологічних іноземних виробників озброєння та військової техніки, а також здійснювати в майбутньому міжнародний трансфер технологій”, - зазначив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Концерн оцінив поточний стан власної кібербезпеки за І півріччя 2021 року. Повідомляється, що інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС) "Укроборонпрому" зазнали 12 415 кібератак, або 69 атак щодоби. Більшість із них було завчасно заблоковано.