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За оренду вокзалів ринок запропонував ціну, на 50% вищу від стартової, - "Укрзалізниця"

Відбулися аукціони з оренди вокзалів станцій Дніпро-Головний, Запоріжжя-1 та Хмельницький.

За оренду вокзалів ринок запропонував ціну, на 50% вищу від стартової, - "Укрзалізниця"
Фото: telegraf.com.ua

Ринок запропонував за оренду комерційних площ вокзалів місячну плату, що майже на 50% більше за стартову.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, інформує пресслужба компанії.

"Укрзалізниця 2 липня успішно провела в електронній системі «Prozorro.Продажі» низку перших аукціонів з оренди комерційних площ вокзалів. У результаті торгів початкова ціна продажу лоту збільшилась майже на 50%", - сказано в повідомленні

Так, під час вказаних аукціонів було розіграно перші 18 лотів (об’єктів) зі стартовою місячною орендною платою 73,4 тис. грн. У результаті за деякими аукціонами початкова вартість збільшилась у декілька разів і загалом склала 108,2 тис. грн. Тож загальна стартова орендна плата зросла на 47%.

"Бізнесу були запропоновані для оренди комерційні площі вокзалів станцій Дніпро-Головний, Запоріжжя-1 та Хмельницький. Після укладення відповідних договорів з переможцями торгів на цих вокзалах будуть розміщені, зокрема, банкомат, платіжний термінал, вендинговий автомат, кавомат, об’єкти торгівлі продовольчими товарами (з правом та без права продажу підакцизної групи товарів)", - повідомляють в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" має намір передати в оренду комерційні площі загалом на 24 вокзалах та планує отримувати на місяць щонайменше 8,4 млн грн, а на рік - понад 100 млн грн.

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