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Ціна на газ у Європі зросла до $464

Видобуток газу не встигає за ринком.

Ціна на газ у Європі зросла до $464
Фото: moskva-tr.gazprom.ru

Ціна газу з поставкою у вівторок, 6 липня, на хабі TTF у Нідерландах досягла 464 доларів США за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У понеділок по всій Європі відбулися аукціони бронювання на газотранспортні потужності на найближчий і наступні роки ("газовий рік" починається 1 жовтня). Аукціон на додаткові "тверді" газотранспортні потужності з прокачування газу через Україну (9,8 млн куб. м на добу) проводився на додаток до бронювання на основі довгострокового контракту (40 млрд куб. м на рік - це 109 млн куб. м на добу ).

Польський газотранспортний оператор Gas System виставив потужності газопроводу "Ямал-Європа" у 79 млн куб. м на добу. Запропонована на обох аукціонах потужність залишилася незатребуваною.

"І хоча вантажовідправники можуть забронювати потужність на квартальних і щомісячних аукціонах, нова частка невизначеності відразу відбилася на цінах", - зазначає агентство.

Лібералізація європейського газового ринку призвела до відмови від довгострокових договорів на транзит. Їх замінило прозоре аукціонне бронювання - щоб виключити зайві витрати за бронювання надлишкових потужностей з ціни газу. В результаті вантажовідправники вільні бронювати тільки необхідний обсяг потужностей, і на той час, коли буде необхідно.

Вранці 6 липня до суботи, 10 липня, зупиняється міжнародний газопровід "Ямал-Європа", який проходить з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини. Ним поставляється за добу близько 100 млн куб. м газу.

"Ремонт на російських газопроводах ніколи суттєво не впливав на європейські ціни. Однак цього року після холодної зими, яка спустошила підземні сховища, європейський ринок став гостродефіцитним. У всьому світі споживання газу швидко відновилося після ковідних локдаунів, однак видобуток після секвестру інвестицій у 2020 році за ринком не встигає", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що зростання цін на газ у Європі є наслідком спланованих дій Росії. Таким чином вона хоче примусити Євросоюз до реалізації газопроводу "Північний потік - 2".

Слідом за європейськими ростуть ціни на газ і в Україні. За даними "Нафтогазу", роздрібна вартість газу в липні становитиме більше 13 гривень за кубометр.

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