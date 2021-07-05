НКРЕКП звернулася в АМКУ через монопольне зловживання трейдера Ахметова на ринку електроенергії

Це призвело до різкого падіння ціни електроенергії на ринку на добу наперед.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) звернулася до Антимонопольного комітету через монопольне зловживання трейдера Ріната Ахметова на ринку електроенергії, що призвело до різкого падіння ціни електроенергії на ринку на добу наперед.

Про це повідомляє Telegram-канал "Монополіст".

Зазначається, що 4 липня через те що "Д.Трейдінг" вивів з ринку на добу наперед значний обсяг попиту на електроенергію (перейшов на прямі договори) ціна електроенергії впала з 1450 грн / МВт-год 1 липня до 426 грн/МВт-год.

В результаті, ввечері того ж дня Нацкомісія з регулювання енергетики провела екстерне засідання. На ньому було прийнято низку рішень для відновлення попиту на електроенергії на РДН:

НРКЕКУ оголосила про проведення розслідування причин падіння ціни електроенергії на РДН в перші дні липня і звернулася до АМКУ у зв'язку зі зловживанням своїм монопольним становищем "Д.Трейдінг";

Комісія обмежила обсяги продажу електроенергії до 50% між афілійованими компаніями в рамках однієї вертикально інтегрованої групи. В першу чергу це правило стосується групи ДТЕК Оскільки торгівля в рамках однієї групи (генерація-постачальник/споживач) призвела до падіння цін на РДН ринку;

Для збільшення попиту на РДН оператори системи передачі (Укренерго) та оператори систем розподілу (обленерго) зобов'язані купувати на цьому ринку 95% технологічних втрат. До цього вони були зобов'язані купувати на РДН лише 50% е/е для покриття технологічних витрат;

Встановлено мінімальний прайс-кеп (мінімальна гранична ціна) продажу електроенергії на РДН у розмірі 734,9 грн/МВт-год на період 5-8 липня. Цифра дорівнює собівартості виробництва електроенергії Енергоатом, помноженої на індекс цін виробників промпродукції;

НКРЕКП рекомендувала учасникам ринку під час укладання двосторонніх догорів на поставку електроенергії не використовувати ціни на РДН в якості цінових індикаторів.

Водночас ДТЕК через свою PR-службу і підконтрольних депутатів/"експертів" звинуватила комісію в адміністративному управлінні ринком з метою "покровительства трейдерам, які беруть участь в махінаціях, що завдають збитків виробникам".

Нагадаємо, в Україні ціна поставки електроенергії прив'язана до ціни РДН.

В кінці травня 2020 року НКРЕКУ також звинувачувала ДТЕК Ахметова в штучному обвалі цін на ринку "на добу вперед". Тоді Д.Трейдінг істотно скоротила закупівлі електроенергії на цьому ринку. У регуляторі це пов'язували з "піар-компанією" проти НКРЕКУ.

У лютому 2021-го ціна на електроенергію знову обвалилася (-27,5%) на тлі кризи в енергосистемі.