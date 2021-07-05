Заправки Glusco відновили продаж бензину і дизпалива після 4-місячної перерви

Заправки Glusco відновили продаж бензину і дизпалива після майже 4-місячної перерви.

На початку березня 2021 року СБУ та ДФС провели масштабну спецоперацію на заправках, нафтобазах та інших об'єктах мережі Glusco, за результатами якої силовики заявили про викриття схеми реалізації на ній неякісних нафтопродуктів.\

Відтоді ці заправки продавали тільки газ, а бензину і дизпалива на них не було. Але з понеділка, 5 липня, стели Glusco вперше за тривалий час почали показувати весь асортимент заправок, а не тільки автогаз.

За даними джерела видання enkorr з мережі Glusco, "сьогодні з 00:00 заправки працюють в повноцінному режимі, включно з продажем палива". За його словами, відновлення діяльності стало можливим після врегулювання в судовому порядку.

Нагадаємо, що мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснафти", що працювали під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл". У 2016 році "Роснафта" вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком.

Сам Моісеєв своє партнерство з Медведчуком заперечує. Політик також заперечує зв'язок з бізнесом Моісеєва.

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму, а 11 березня СБУ та Державна податкова служба влаштували масштабну спецоперацію на заправках та нафтобазах Glusco.

Заправки Glusco відтоді продають тільки газ, тоді як бензину і дизпалива на них нема.

На початку червня стало відомо, що SOCAR веде переговори про купівлю мережі заправок Glusco.