"Нафтогаз" оскаржуватиме припис НАЗК щодо припинення контракту Вітренка у суді

У "Нафтогазі" відреагували на припис НАЗК щодо припинення контракту глави правління НАК Юрія Вітренка.

На сторінці "Нафтогазу" в Facebook заявили, що вважають цей припис, адресований наглядовій раді компанії, таким, що суперечить законодавству. НАК збирається оскаржувати його в суді.

"НАЗК мало б звернутися до суду, а не до наглядової ради. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко", - йдеться у повідомленні.

"Чому НАЗК не звертається до суду для припинення відповідного контракту, а грається в політику і в чиїх інтересах це відбувається? Чому досі Нацагентство не реалізувало надане законом право на звернення до суду, а штампує приписи, умисно поглиблюючи конфлікт, автором якого є вони самі?" - сказав Юрій Вітренко.

У НАК зазначили, що згідно із чинним законодавством, такого способу реагування НАЗК на порушення як припис, не передбачено у разі застосування статей 26 та 67 Закону України "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, що 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України", де звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК та призначив на цю посаду Вітренка терміном на рік.

НАЗК вважає, що призначення Вітренка суперечить законодавству України. Закон "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення. Вітренко ж, будучи керівником Міненерго, на думку НАЗК, системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України" аж до призначення на посаду голови правління компанії

Вітренко не погодився з приписом НАЗК і збирається оскаржувати його в суді. Також припис в суді оскаржив голова уряду.

За даними джерел LB.ua, в Офісі президента виступають категорично проти звільнення Юрія Вітренка з посади голови НАК "Нафтогаз України".

18 червня Окружний адміністративний суд Києва зупинив припис Нацагентства з питань запобігання корупції щодо необхідності розірвання контракту з главою НАК "Нафтогаз" Юрієм Вітренком.

Наглядова рада "Нафтогазу" на засіданнях 24-25 червня не змогла визначитися з відстороненням Вітренка і перенесла це питання на одне з наступних засідань.