​Наглядова рада "Нафтогазу" перенесла розгляд питання відсторонення Вітренка

Голова правління НАК розраховує, що перегляд стратегії та організаційної структури буде завершений до 1 липня.

За результатами засідання Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" 24-25 червня, розгляд питання щодо можливого відсторонення новопризначеного голови правління Юрія Вітренка перенесено на одне з наступних засідань.

Про це йдеться у заяві незалежних членів наглядової ради, що є у розпорядженні LB.ua.

Зазначається, що Наглядова рада прагне колегіального підходу до управління компанією. Відповідно до Статуту, рішення приймаються більшістю голосів членів правління, а найголовніші питання повинні передаватися на рішення Наглядовій раді.

Наразі члени наглядової ради звернулась із вимогою переглянути внутрішні документи з питань комплаєнсу на предмет їхньої прийнятності та усунення прогалин, які можуть існувати.

"Голова правління запевнив, що перегляд стратегії та організаційної структури, який є основоположним компонентом затвердженої Дорожньої карти, буде завершений до 1 липня", - зазначаєтсяь у повідомленні.

Нагадаємо, голова Наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова.