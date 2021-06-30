Усі керівники Департаменту ліцензування НБУ звільняються через "централізацію прийняття рішень в одних руках"

"Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе".

Фото: Олександр Бевз Facebook

"Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України", - заявив він.

За словами Бевза, критичними для його команди є такі речі:

прозоре прийняття та своєчасне оформлення рішень

незалежна робота колегіальних органів регулятора, в першу чергу, наглядових комітетів

невтручання у наглядові процеси як ззовні, так і зсередини

своєчасна і неупереджена комунікація регулятора з приводу його рішень

автономія департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

"Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору", - висловився він.

Крім Бевза, заяви на звільнення написали заступниця директора Катерина Жебанова, начальник управління ліцензування банків та кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко, начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль, начальник управління який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи Вадим Романюк, заступник начальника експертно-аналітичного управління Дар'я Дашкевич та головні експерти цього управління .

"Наші повноваження пов’язані з критично важливою частиною роботи НБУ: доступ на ринок нових компаній, погодження керівників банків, дозволи на купівлю банків і фінансових компаній, а також злиття та поглинання, оцінка корпоративного управління та структур власності і багато іншого. Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе", - підсумував Бевз.

Департамент ліцензування НБУ забезпечує реалізацію функцій НБУ у сфері реєстрації та ліцензування банків, фінансових установ та інших юридичних осіб та здійснення ліцензійних, узгоджувальних та реєстраційних дій на платіжному ринку.

Олександр Бевз прийшов на службу в НБУ після Революції Гідності.