"Укрпошта" виплатила державі 82,5 млн гривень дивідендів

Рік тому виплата була вдвічі більшою.

"Укрпошта" перерахувала в державний бюджет 82,5 млн гривень дивідендів, або 50% чистого прибутку за 2020 рік.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Державні компанії можуть і повинні бути ефективними. Ми це усвідомлюємо, повністю підтримуємо, і робимо все, аби Укрпошта могла виконувати свої зобов’язання перед акціонерами та державою навіть у кризовий рік", - прокоментував виплату дивідендів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, з яким напередодні без конкурсу продовжили трудовий контракт ще на два роки.

У 2020 році "Укрпошта" виплатила 202,7 млн гривень дивідендів, це була рекордна сума в історії компанії.

Нагадаємо, що чистий прибуток пошти у кризовий 2020 рік становив 165 млн грн.

"Укрпошта" - єдиний національний оператор поштового зв’язку України. Він має 11 тисяч відділень, що забезпечують покриття у всіх населених пунктах країни. На пошті працюють більше 72 тисяч чоловік.

Засновником і акціонером АТ "Укрпошта" є держава в особі Міністерства інфраструктури України.