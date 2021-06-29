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Україна збільшила запаси газу в ПСГ до 16 млрд куб. м

Від початку сезону закачування запаси газу зросли на 5%.

Україна збільшила запаси газу в ПСГ до 16 млрд куб. м
Фото: moldovagaz

Запаси газу в підземних сховищах АТ "Укртрансгаз" станом на 29 червня складають 16 млрд куб. м. Це на 5% (на 0,9 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.

Як повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", за минулу добу до ПСГ закачано 19,3 млн куб. м газу.

"Окрім формування необхідних для сталого проходження опалювального сезону запасів газу, Укртрансгаз використовує відносне затишшя на ринку та проводить активні роботи з ремонту та модернізації свого обладнання", - додали у пресслужбі.

Так, за інформацією компанії, вже проведено 95% робіт в межах першої черги реконструкції газозбірного пункту Богородчанського ПСГ. Загальна вартість цього проєкту складає 283,5 млн грн, а завершити його планується у другій половині 2021 року. На цьому ПСГ Укртрансгаз також реконструює систему теплопостачання промислового майданчика. Бюджет цього проєкту складає 18,7 млн грн.

Крім того, триває реконструкція установки осушення газу з автоматизацією технологічного процесу на Дашавському ПСГ. Укртрансгаз уже виконав 57% робіт в межах проекту, загальний бюджет якого становить 216,6 млн грн.

У пресслужбі додали, що також продовжуються роботи з реконструкції майданчика газозбірного пункту Червонопартизанського ПСГ. Цей об’єкт планується до здачі в експлуатацію до кінця 2021 року, а бюджет втілюваних заходів складає 100,4 млн грн.

Як повідомляли, Україна планує до наступного опалювального сезону збільшити запаси газу в сховищах не менше ніж до 17 млрд кубометрів.

На кінець квітня, коли в Україні закінчився опалювальний сезон, в сховищах було 15,1 млрд кубометрів газу. Станом на початок червня їх обсяг збільшився до 15,8 млрд.

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