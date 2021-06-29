Одна з найбільших судноплавних компаній світу відкриває офіс в Україні

Німецька судноплавна компанія Hapag-Lloyd, яка має у своєму флоті 241 контейнеровоз, відкриває офіс в Україні.

Він розташовуватиметься в Одесі і вже нараховує понад 20 співробітників, повідомило профільне видання ЦТС, посилаючись на повідомлення компанії.

У компанії відзначили, що одним із вирішальних факторів відкриття українського офісу стало вигідне географічне розташування України.

"Привабливим експортним ринком для Hapag-Lloyd України роблять також багатство різними мінеральними ресурсами і одне з найбільших в світі сільськогосподарських виробництв. Україна є важливим імпортером електроніки, обладнання та споживчих товарів, а також місцем проведення операцій ряду найбільших транснаціональних компаній світу, що відкриває широкі можливості для морських перевізників, таких як Hapag-Lloyd", - йдеться в повідомленні.

"Відкриваючи наш новий офіс в Україні, ми віддаємо належне відмінному розвитку бізнесу і величезним шансам, які ми бачимо на цьому ринку", - також наводяться слова керівництва компанії.

На даний момент Hapag-Lloyd володіє флотом з 241 контейнеровоза. Вона є однією з провідних світових компаній в області лінійних перевезень. Штат компанії складається з більш ніж 13 300 співробітників, які працюють в 395 офісах в 131 країні світу.

Hapag-Lloyd - один з основних світових операторів трансатлантичних, близькосхідних, латиноамериканських і північноамериканських угод.