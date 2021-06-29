​"Укрпошта" продовжила контракт Смілянського на два роки

Наглядова рада "Укрпошти" продовжила контракт генерального директора Ігоря Смілянського на два роки до 30 червня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба компанії у вівторок, 29 червня.

"Укрпошта знаходиться у критично важливому моменті свого існування: незабаром компанія стане повноправним гравцем на банківському ринку та задіє масштабні інвестиції в 100 млн євро від міжнародних фінансових установ на розвиток інфраструктурних проектів (1850 авто для пересувних відділень, 7 сортувальних центрів). На цьому етапі наглядова рада вважає, що стабільність компанії є першочерговою умовою для досягнення цих амбіційних цілей. Тому наглядова рада одноголосно, відповідно до статуту компанії, вирішила продовжити трудовий договір чинного генерального директора. Також це вотум довіри до професіоналізму Ігоря Смілянського у впровадженні нагальних завдань акціонерного товариства", - пояснив рішення залишити Смілянського голова наглядової ради Бенуа Плеска.

Нагадаємо, що контракт чинного гендиректора Ігоря Смілянського закінчувався 30 червня 2021 року.

Він керує "Укрпоштою" з 2016 року.

Нового генерального директора мали б обрати на конкурсі, але 16 червня Кабінет міністрів скасував необхідність проведення конкурсного відбору під час призначення керівника "Укрпошти".