Орендарі держдач у Конча-Заспі оскаржують виселення у суді

Подано вісім позовів, на ще двох керівництво Буднку відпочинку заявило у поліцію.

Колишні та нинішні мешканці державних дач у Конча-Заспі судяться через виселення, на ще двох заявили у поліцію.

Про це пише hromadske.

Директор Будинку відпочинку “Конча-Заспа” Державного управління справами Олександр Гурин повідомив, що довелося заявляти в поліцію через “завдані збитки у великому розмірі” на Василя Бурбу — колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років та на Олександра Литвинова, суддю Конституційного Суду.

За словами Гурина, син Литвинова проживав у двомісному номері одного з чотирьох пансіонатів, і після себе залишив знищений номер з “розбитими стінами”.

"Коли виїжджав Бурба, було демонтовано обладнання, яке належить державі. Були розкомплектовані окремі об’єкти опалення, відеоспостереження, які мали бути відповідно до інвентаризаційних карток. Тому ми звернулися до поліції", – каже директор Будинку відпочинку.

Натомість Бурба подав позов до суду, протестуючи проти розірвання з ним договору про користування маєтком. Загалом, як розповів Гурин, десять позивачів подали вісім аналогічних позовів.

З ними розірвали договори до заяви президента Володимира Зеленського про аудит земель і будинків у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.

Підставою для дострокового та в односторонньому порядку розірвання договорів стали порушення умов договорів про користування будинкам. Загалом це несплата за оренду та комунальні послуги від двох місяців.

“Також ми розривали договори, якщо людина самовільно захоплювала поруч земельні ділянки”, – уточнив директор.

Директор Будинку відпочинку також заявив, що не визнає боргів перед мешканцями, які вклали мільйони в будівництво та ремонти будинків, з яких їх виселяють.

“У всіх договорах прописано, що інвестиція не повертається. Кошти вкладалися фізичними особами на їх ризик. Тому ми не визнаємо і не будемо визнавати жодних боргів перед ними. Це все державне майно”, – додав Гурин.

За умовами договору, вкладені інвестиції вираховуються з орендної плати. Так, ексгенпрокурор Святослав Піскун (у його маєтку побувало hromadske), вичерпав коштом орендної плати інвестовані ним кошти у будівництво. З грудня 2020-го Будинок відпочинку удвічі підняв вартість за користування майном (до 270 тисяч грн за місяць) й Піскун не зміг її оплачувати, тому з ним розірвали договір через борги.

Фото: Мар'яна П'єцух/ hromadske Один з будинків Піскуна

Крім Бурби та Литвинова, із Будинком відпочинку судяться:

“відсторонений” Зеленським голова Конституційного Суду Олександр Тупицький – з ним розірвали договір через борги восени 2020-го;

суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко — він не виплачував щомісяця 13 тисяч грн за оренду двокімнатного номера в пансіонаті;

колишній заступник керівника Державного управління справами Валентин Савицький;

підприємиця Ольга Заліско — хоче відсудити три мільйони грн, які вона вклала в ремонт;

пластичний хірург Максим Іванчук.

Також один позов на трьох подали народний депутат восьми скликань Юхим Звягільський, тричі віцепрем'єр Володимир Семиноженко і ексголова Верховної Ради Володимир Рибак.

Семиноженко також є у списку першої двадцятки на виселення з державних дач, яку оприлюднив голова РНБО 4 червня. Проте поки він відмовляється виїжджати.

Гурин каже, що з цієї двадцятки не хочуть залишати маєтки також Віктор Тополов та Сергій Юрченко. Однак, за словами директора, з більшістю досягнули порозуміння.

“Комусь треба декілька місяців, щоб знайти альтернативу, вивезти особисті речі. Так, Івану Васюнику треба певний час для прийняття рішення. Ми очікуємо найближчим часом підписання документів з Раїсою Багатирьовою. Ми переговорили з її представником і знайшли порозуміння”, – додає Гурин.

Нагадаємо, що 14 травня президент Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і будинків у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.

24 травня в елітних селищах під Києвом розпочався аудит держдач, а ЗМІ оприлюднили список "кандидатів на виселення".

Як зазначали ЗМІ, "для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду та комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій". Цю схему вже випробували на декількох віпжителях. Зокрема, у квітні будинок у Кончі-Заспі звільнив відсторонений від посади голови Конституційного Суду Олександр Тупицький, хоча договір із ним розірвали ще восени 2020 року. Він 5 місяців не платив за користування держдачею і 6 місяців за комуналку.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у червні повідомив, що перші 20 колишніх топчиновників, які орендували житло в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці, виїжджають із резиденцій.

Проведення аудиту державних дач і переселення з них колишніх чиновників може обійтися бюджету в десятки мільйонів гривень. Це спричинено тим, що особи, які потрапили до списку на виселення, претендують на грошові компенсації,