Перші 20 колишніх топчиновників виїхали з резиденцій у Кончі-Заспі, - РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що перші 20 колишніх топчиновників, які орендували житло в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці, виїжджають із резиденцій.

Про це він розповів на брифінгу після засідання РНБО.

"Перші 20 осіб перебувають у процедурі залишення об'єктів", - сказав він.

Так Данілов прокоментував ситуацію з виконанням рішення РНБО про аудит житла в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці. Він також оголосив список тих, хто перебуває в процесі виселення.

Серед них - ексгенпрокурор Святослав Піскун, ексміністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, колишній міністр юстиції Олександр Лавринович, колишній міністр освіти і науки Дмитро Табачник і його колишній заступник Віктор Івченко, колишній віцепрем'єр-міністр Іван Васюник, ексміністр вугільної промисловості Віктор Тополов, колишній віцепрем'єр-міністр Володимир Семиноженко та інші.

Нагадаємо, 14 травня президент Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і будинків у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.

24 травня в елітних селищах під Києвом розпочався аудит держдач, а ЗМІ оприлюднили список "кандидатів на виселення".

Як зазначали ЗМІ, "для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду та комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій". Цю схему вже випробували на декількох віпжителях. Зокрема, у квітні будинок у Кончі-Заспі звільнив відсторонений від посади голови Конституційного Суду Олександр Тупицький, хоча договір із ним розірвали ще восени 2020 року. Він 5 місяців не платив за користування держдачею і 6 місяців за комуналку.