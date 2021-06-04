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На Харківщині суд конфіскував у жінки собаку, який нападав на сусідів

Жінку також було оштрафовано.

На Харківщині суд конфіскував у жінки собаку, який нападав на сусідів
Ахівне фото

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області розглянув адміністративну справу стосовно місцевої мешканки, собака якої нападав на сусідів.

Про це повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що жінка, "утримуючи домашнього улюбленця бійцівської породи «Пітбуль» допустила безконтрольний вихід тварини за межі її утримання, а саме - приватного будинку. В результаті пес наніс тілесні ушкодження собаці сусіда, який неподалік вигулював тварину на повідку".

Під час розгляду справи сусіди-свідки заявили, що подібні випадки відбувалися неодноразово - собака нерідко вибігав за територію подвір’я та нападав на інших собак та людей.

Суд визнав власницю собаки винною за частиною 2 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил тримання собак і котів), та обрав їй покарання у вигляді штрафу з конфіскацією тварини.

"Санкцією частини другої статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено обов’язок суду конфісковувати тварин, у випадках, якщо внаслідок порушення правил утримання тварин і котів було спричинено шкоду здоров’ю людей або їх майну, або якщо власник повторно вчиняє протягом року це ж правопорушення", - нагадали в суді.

Нагадаємо, у квітні на киянина завели справу за вбивство його псом іншої собаки.

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