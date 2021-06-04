Туристи мали з собою документи та пояснили, що мандрують світом.

Учора вночі прикордонники Львівського загону затримали двох громадян Німеччини, які незаконно перетнули кордон України з Польщі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники розповіли, що спрацювала сигналізація, встановлена на кордоні. На місце прибув наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.

Згодом з’ясувалося, що порушники - 21 та 36 річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах.

"Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та Росію. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково", - розповіли в ДПСУ.

Наразі на іноземців оформлені документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.

Нагадаємо, у квітні росіянин пропонував прикордонникам хабар, щоб потрапити в Україну.