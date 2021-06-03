Радники Меркель і Байдена обговорили "Північний потік-2"

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та радник канцлерки ФРН із закордонних справ і безпеки Ян Гекер обговорили будівництво газопроводу "Північний потік-2" та низку інших регіональних і глобальних питань. Зустріч відбулася у Вашингтоні 2 червня, передає DW.

"Експерти з обох урядів обговорили трубопровід "Північний потік-2", зокрема занепокоєння США з приводу ризиків, які він становить для України і європейської енергетичної безпеки", - йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Наголошується, що радники двох лідерів обговорили "майбутню зустріч лідерів Великої сімки (G7) і саміт НАТО" та інші теми, серед яких - енергетичне майбутнє Європи, колективні зусилля з надання вакцин від COVID-19 іншим країнам, координацію дій у сфері кібербезпеки і реагування на атаки кібершантажистів, а також пріоритетні теми у зовнішній політиці, включно з питаннями Росії, України, Ірану, регіону Сахель і Західними Балканами.

Джо Байден з 11-го по 13 червня має взяти участь у саміті Великої сімки в англійському графстві Корнуолл, після чого вирушить у Брюссель на саміт НАТО і переговори з лідерами Євросоюзу.

25 травня Байден оголосив, що його адміністрація вирішила не вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG - оператора проєкту "Північний потік-2", а також її генерального директора Маттіаса Варніґа, тому що газопровід вже практично добудований і штрафні санкції на даному етапі стали б "контрпродуктивними".

Американський лідер підкреслив, що "не може наказувати Німеччині, що їй робити, а що - ні". Байден наголосив, що із самого початку виступав проти "Північного потоку-2".