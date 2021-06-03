Німецький лоукостер запускає рейси з Дюссельдорфа до Києва

Вихід Eurowings на український ринок планувався ще в 2017-му.

Лоукостер Eurowings з Німеччини, який входить у Lufthansa Group, відкрив продаж квитків на перший рейс в Україну - з Дюссельдорфа до Києва.

Авіакомпанія планує запустити польоти в аеропорт "Бориспіль" з 1 вересня з частотою три рази в тиждень - по понеділках, середах і п'ятницях, повідомляє Аvianews.

Eurowings продає квитки за ціною від 49,99 доларів в одну сторону за тарифом Basic. Він включає перевезення тільки одного предмета ручної поклажі. За 9 доларів пасажир може докупити послугу пріоритетної посадки, яка дає змогу взяти в салон літака друге місце багажу.

Реєстрацію на рейс Eurowings потрібно проходити через інтернет. Якщо купити найдешевший квиток і реєструватися на стійці в аеропорту, це буде коштувати 3-6 доларів.

З Дюссельдорфа літак вирушатиме об 11:30 з прибуттям у Київ о 15:10. Зворотний рейс з Києва планується о 15:55 з прибуттям у Дюссельдорф о 17:40.

У 2017 році тодішній гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін повідомляв, що Eurowings в 2018 році вийде на ринок України з двома рейсами з Берліна і Дюссельдорфа до Києва. Але лоукостер не відкрив ці маршрути.

З 2009 по 2010 роки в Україні працював інший лоукостер з Lufthansa Group - Germanwings. Він літав на лінії Київ-Кельн, але не витримав конкуренції з іншим лоукостером - Wizz Air і згорнув польотну програму через низьке завантаження літаків.