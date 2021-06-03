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Україна позичить $211 млн на будівництво акумуляторів І сонячних станцій на території ГЕС

Загальна потужність гібридних установок становитиме 261 МВт.

Україна позичить $211 млн на будівництво акумуляторів І сонячних станцій на території ГЕС
Фото: wikipedia.org

Кабінет міністрів надав "Укргідроенерго" державні гарантії під позику 211 млн доларів на будівництво систем накопичення енергії та сонячних станцій на території гідроелектростанцій.

Про це повідомляється в постанові № 550 від 2 червня.

Кредиторами в рамках програми "Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»)" будуть Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Фонд чистих технологій. Вони нададуть позики в розмірі 177 млн доларів та 34 млн доларів відповідно.

У рамках програми на територіях станцій ПрАТ "Укргідроенерго" планується побудувати 197 МВт літій-іонних систем накопичення енергії. Окрім того, для живлення власних потреб ГЕС і ГАЕС та для зарядження систем накопичення буде встановлено 63,9 МВт сонячних фотоелектричних станцій.

"Встановлення гібридних установок з виробництва електроенергії на основі батарейних накопичувачів дозволить ПрАТ «Укргідроенерго» надати оператору системи передачі додатковий резерв підтримки частоти та розширити регулюючий діапазон автоматичного резерву відновлення частоти, що є необхідними для забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України, дотримання операційної безпеки енергосистеми та якості електричної енергії. Додаткові високоманеврені і швидкодіючі резерви за своїми параметрами не мають аналогів в об’єднаній енергетичній системі України", - повідомила пресслужба Міненерго.

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