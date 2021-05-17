Корнієнко анонсував на четвер позачергове засідання Ради з законопроєктами для МВФ

У четвер, 20 травня, може відбутися позачергове засідання Верховної Ради. На ньому планують розглянути законопроєкти, прийняття яких необхідне для отримання макрофінансової допомоги від Європейської комісії та другого траншу кредитної програми Міжнародного валютного фонду.

Про це на брифінгу в понеділок, 17 травня, сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"На цьому тижні можливе ще одне позачергове засідання. Воно можливе в четвер. Ми будемо завтра брати в апараті підписні листи", - розказав Корнієнко.

За його словами, на цьому засіданні будуть розглядати законопроєкти щодо НАБУ і Вищої ради правосуддя.

"Це закони, які ми плануємо приймати до 5 червня. Приблизно до цього терміну ми маємо виконати домашнє завдання для того, щоб просуватися по підтримці з боку міжнародних партнерів. Це пакет законопроєктів про ВРП [Вища рада правосуддя] і ВККСУ [Вища кваліфікаційна комісія суддів]. Це збільшення відповідальності про недостовірне декларування до позбавлення волі. Це нова редакція закону про НАБУ №5459. І це весь пакет, який стосується деяких фінансових та економічних питань", - сказав Корнієнко.

Фінальний порядок денний позачергового засідання 20 травня ще не сформовано.

Нагадаємо, що 18 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада планує звільнити трьох міністрів: міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Перші двоє самі подали у відставку, а звільнення Степанова ініціював прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Позачергові засідання Верховної Ради проводяться у зв'язку з тим, що на чергових засіданнях депутати розглядатимуть поправки до "земельного" законопроєкту №2195.