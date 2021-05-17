Зеленський: "Ми вже зробили Діджитал-революцію в Україні"

"Раніше, щоб отримати ряд дозволів, потрібно було давати хабарі, були такі випадки... Зараз потрібно тільки платити за Інтернет".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що цифровізация в Україні впроваджується активними темпами, і вже запущені десятки послуг, які можна отримати онлайн, не виходячи з дому.

Про це він заявив під час виступу на форумі "Украіна.30. Цифровизация".

"Ми вже зробили Діджитал-революцію. Раніше, щоб отримати ряд дозволів, потрібно було давати хабарі, були такі випадки... Зараз потрібно тільки платити за Інтернет. Раніше - це 10 кабінетів, зараз - тільки один сайт, раніше - 50 довідок в чергах, зараз 3 -4 кліка в смартфоні. Раніше тижні і місяці - зараз 10-20 хвилин, щоб відкрити ФОП онлайн. Це дуже круто ", - сказав Зеленський.

За його словами, в даний час в Україні запущені десятки онлай-послуг.

Президент також зазначив, що Україна - це перша країна в світі, де цифрові паспорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

"Цифрова трансформація є інструментом боротьби з корупцією в країні. Надання всіх послуг в режимі онлайн знищить підстави для неї, посередництво і людський фактор. Комп'ютер не має друзів або кумів. Комп'ютер хабарі не бере навіть в біткоінах. Штучний інтелект може вивчити тисячі мов, але не розуміє слів "домовитися" і "вирішити", - зазначив Зеленський.

"Нашим головним пріоритетом залишається питання безпеки національних інтересів. В цьому контексті повна побудова цифрової держави дає можливість всім органам і службам ефективно працювати онлайн за будь-яких умовах, в будь-якому місці, в будь-який час", - додав президент.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Зеленський анонсував перехід України в режим пейперлес у 2021 році.

У жовтні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про введення електронного документообігу в парламенті. На початку вересня в Кабміні повідомляли, що електронний документообмін між держорганами запрацює з жовтня, а повна діджиталізація документообігу займе один-два роки.

У лютому 2020 повідомляли, що Європейський Союз має намір виділити Україні 25 млн євро на електронне управління і цифрову економіку.