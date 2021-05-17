Нардеп Козак офіційно не перебуває на лікарняному або у відпустці, - апарат Ради

Народний депутат Тарас Козак, якого підозрюють у державній зраді, офіційно не перебуває ані у відпустці, ані у відрядженні, ані на лікарняному. Проте в Україні його наразі немає.

Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит видання "Бабель".

Соратник Козака Віктор Медведчук на суді стверджував, що той перебуває у Білорусі на лікуванні.

У Раді повідомили, що у період з 17 листопада 2020 року до 13 травня 2021 Козак був у відпустці за свій рахунок з 16 до 18 лютого. Також він 5 разів оформлював відрядження для роботи з виборцями: з 20 до 29 листопада 2020 року, з 25 грудня до 3 січня 2021 року, з 19 лютого до 28 лютого 2021 року, з 19 березня до 28 березня 2021 року та з 16 квітня до 25 квітня 2021 року.

Згідно з даними електронної реєстрації нардепів Козак востаннє відвідував засідання Ради аж 16 листопада 2020 року. З того часу він не з’являвся у сесійній залі. Але, як зазначили в Раді, увесь цей час він отримував зарплату на підставі табелів від комітетів згідно відпрацьованих календарних днів. Там наголошують, що його відсутність на пленарних засіданнях врахована у цих табелях.

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка підписала підозри Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів.

У лютому Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Туди ж потрапили Козак з його жінкою. Рішенням РНБО президент також фактично заблокував діяльність трьох телеканалів – 112, Newsone та ZIK, які пов’язують із Медведчуком. Окрім того, арештували частину трубопроводу "Самара - Західний напрямок", в народі відому як "трубу Медведчука". Сам політик причетність до неї спростовував.

Після цього, у березні, СБУ викликала на допит Медведчука у справі про державну зраду. Слідчі провели допит Медведчука щодо фактів, які фігурують в "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені у ЗМІ.