ХАМАС у ніч на неділю випустив шквал ракет по Ізраїлю
ХАМАС у ніч на неділю випустив шквал ракет по Ізраїлю
Киевский плацдарм
Киевский плацдарм
Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом
Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом
Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози (репортаж)
Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози (репортаж)
Пасажир кинувся під поїзд на станції метро "Арсенальна" в Києві (оновлено)
Пасажир кинувся під поїзд на станції метро "Арсенальна" в Києві (оновлено)
У Києві пасажир вистрілив у водія автобуса
У Києві пасажир вистрілив у водія автобуса
​"Укрпошта" вирішила купити банк
​"Укрпошта" вирішила купити банк
Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви
Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви
Державне регулювання цін не поширюється на "преміальне" паливо, - Мінекономрозвитку
Державне регулювання цін не поширюється на "преміальне" паливо, - Мінекономрозвитку
ГоловнаПолітика

Нардеп Козак офіційно не перебуває на лікарняному або у відпустці, - апарат Ради

Медведчук стверджував, що той лікується в Білорусі.

Нардеп Козак офіційно не перебуває на лікарняному або у відпустці, - апарат Ради
Фото: antikor.com.ua

Народний депутат Тарас Козак, якого підозрюють у державній зраді, офіційно не перебуває ані у відпустці, ані у відрядженні, ані на лікарняному. Проте в Україні його наразі немає.

Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит видання "Бабель".

Соратник Козака Віктор Медведчук на суді стверджував, що той перебуває у Білорусі на лікуванні.

У Раді повідомили, що у період з 17 листопада 2020 року до 13 травня 2021 Козак був у відпустці за свій рахунок з 16 до 18 лютого. Також він 5 разів оформлював відрядження для роботи з виборцями: з 20 до 29 листопада 2020 року, з 25 грудня до 3 січня 2021 року, з 19 лютого до 28 лютого 2021 року, з 19 березня до 28 березня 2021 року та з 16 квітня до 25 квітня 2021 року.

Згідно з даними електронної реєстрації нардепів Козак востаннє відвідував засідання Ради аж 16 листопада 2020 року. З того часу він не з’являвся у сесійній залі. Але, як зазначили в Раді, увесь цей час він отримував зарплату на підставі табелів від комітетів згідно відпрацьованих календарних днів. Там наголошують, що його відсутність на пленарних засіданнях врахована у цих табелях.

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка підписала підозри Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів. 

У лютому Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Туди ж потрапили Козак з його жінкою. Рішенням РНБО президент також фактично заблокував діяльність трьох телеканалів – 112, Newsone та ZIK, які пов’язують із Медведчуком. Окрім того, арештували частину трубопроводу "Самара - Західний напрямок", в народі відому як "трубу Медведчука". Сам політик причетність до неї спростовував. 

Після цього, у березні, СБУ викликала на допит Медведчука у справі про державну зраду. Слідчі провели допит Медведчука щодо фактів, які фігурують в "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені у ЗМІ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також