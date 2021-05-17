Шмигаль назвав головну причину подання на звільнення Степанова

Основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максим Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє Укрінформ.

«Основна причина подання, звичайно, - це незадовільні темпи вакцинації та постачання вакцин, фактично, постійне перенесення темпів поставок, темпів вакцинації», - сказав очільник уряду.

За його словами, щотижня на рівні президента відбувалися наради з цього питання, на яких глава МОЗ давав обіцянки про терміни постачання вакцин проти коронавірусу, запевняв, що препарати будуть і щеплення проводитимуться.

«Але темпи ми всі бачимо, що свідчить, відповідно, про незадовільну роботу у розпал пандемії Міністерства охорони здоров'я та міністра як менеджера», - заявив глава уряду.

Нагадаємо, що 14 травня джерела LB.ua в Офісі президента та "Слузі народу" повідомили, що парламент розгляне питання звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Перші два самі написали заяви.

Сам Степанов заперечив інформацію про те, що він написав заяву про відставку та нагадав, що для його звільнення має набратися необхідна кількість голосів у Верховній Раді. Новим очільником МОЗ може стати заступник міністра - головний санлікар України Віктор Ляшко.

Про те, що Степанова хочуть звільнити через провал вакцинальної кампанії, раніше повідомляв голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. За його словами, Віктор Ляшко до неї не мав відношення, він відповідав за карантинні заходи і свої завдання виконував добре.

Сьогодні Степанов записав відеозвернення і заявив про "підкилимні ігри".

Голова ВР Дмитро Разумков підтвердив позачергове засідання Ради для звільнення міністрів.