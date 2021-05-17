КВУ: 31 народний депутат досі не став автором жодного прийнятого закону

Комітет виборців України назвав найпродуктивніших депутатів Верховної Ради. Мова йде про політиків, чиї закони найчастіше приймає парламент.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Серед ТОП 10 найпродуктивніших депутатів:

"Відповідно до даних моніторингу серед ТОП-10 найпродуктивніших депутатів Ради виключно члени фракції «Слуга Народу». Більше, у ТОП 50 найпродуктивніших депутатів Ради лише 6 парламентів не є представниками монобільшості. Ці цифри свідчать, що у ВР фактично існує монополія на прийняття законодавчих рішень і шанси на ухвалення законопроектів авторства опозиційних депутатів є суто символічними. Депутати «Слуги Народу» фактично сформували монополію на прийняття законів", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

КВУ також визначив найпродуктивніших депутатів серед різних фракцій та груп. Так, найпродуктивнішим депутатом фракції "Голос" є голова політсили Ярослав Железняк – 22 закони його авторства було прийнято. Найпродуктивніший депутат групи "Довіра" – Лариса Білозір (19 законів), групи "За майбутнє" – Сергій Мінько (14 законів), ВО "Батьківщина" – Валерій Дубіль (14 законів), "Європейської солідарності" – Ірина Геращенко (11 законів), "Опозиційної платформи За життя" – Михайло Макаренко (9 законів).

Попри високу законодавчу активність частини депутатів, в окремих парламентарів – нульові показники продуктивності їх роботи. Загалом 31 народний депутат досі не став автором жодного прийнятого закону.

Серед них: Андрій Деркач (зареєстрував 7 проектів законів, 0 прийнято), Сергій Льовочкін (13 проектів законів подано), Ренат Кузьмін (3 проекти законів), Віктор Медведчук (21 проект закону), Вадим Новинський (29 проектів законів), Вадим Столар (5 проектів законів), Антон Яценко (21 проект закону), Григорій Немиря (19 проектів законів), Сергій Власенко (36 проектів законів), Антон Кіссе (21 проект закону), Юлій Іоффе (39 проектів законів подано, 0 прийнято).

До уваги бралися виключно проекти законів, проєкти постанов не враховувалися.

Нагадаємо, за даними КВУ, у Верховній Раді IX скликання найчастіше за закони голосують депутати "Слуги Народу", групи "Довіра" та фракції "Голос".

Президентська партія "Слуга Народу" отримала найбільше голосів виборців на дострокових парламентських виборах у липні 2019 року. Рада IX скликання розпочала роботу 29 серпня. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуги Народу". Під час першого засідання Володимир Зеленський заявив, що вона "стане кращою в історії України або буде розпущена".

У травні минулого року року Зеленський заявив, що не розпустить Раду, поки "Слуга Народу" голосуватиме за важливі законопроєкти. 31 серпня, на позачерговому з'їзді "Слуг", президент заявив, що підстав для розпуску Ради поки що немає.