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Порошенко вимагає скасування "драконівської" постанови про переоформлення субсидій під час пандемії

Люди мають з першого травня в умовах ковіду заново заповнювати декларації, подавати декларації про доходи та видатки.

Порошенко вимагає скасування "драконівської" постанови про переоформлення субсидій під час пандемії
Фото: eurosolidarity.org

Постанова уряду про новий порядок оформлення субсидій має бути негайно скасована, а українцям їх мають перепризначити автоматично. Про це під час форуму львівських депутатів заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко, йдеться у повідомленні пресслужби "ЄС". Він, зокрема, нагадав, що у найважчі роки російської агресії держава захищала людей через спрощений механізм отримання субсидій.

"Ми захистили людей, в першу чергу, які мають обмежені доходи, через створення ефективного механізму субсидій. Так, зокрема, в піковий 2017 рік субсидії отримали близько 7 млн домогосподарств. З держбюджету офіційно було виділено 72 млрд грн. А під час опалювального сезону 2020-21 років субсидіями скористалися не 7, а трохи більше 2 млн домогосподарств. 4 з лишнім мільйони залишилися без субсидій, тому що оформити їх стало майже неможливо. А в дербюджеті замість 70 млрд передбачено лише 36 млрд. І при цьому навіть мінсоцполітики потребу в субсидіях на поточний рік оцінило в 46 млрд грн. Нагадаю, що ми давали більше 70", – констатує Порошенко. 

"Це означає, що рівень життя людей катастрофічно падає. І тоді, коли наша команда в парламенті відстоювала необхідність збільшення виділення коштів на паливні субсидії, владі треба було гроші переправляти в фонд «великого крадівництва», а не захищати людей", – обурився Порошенко. 

"У Страстну п’ятницю Кабінет міністрів України оприлюднив драконівську постанову, якою значно ускладнюється порядок оформлення субсидій. Це означає, що найбідніші люди мають з першого травня в умовах ковіду заново заповнювати декларації, подавати декларації про доходи, про видатки. Особливо цинічно це виглядає, що вони мають особисто їхати і стояти в черзі під час пандемії. Це порушує жорсткі правила безпеки, це не дає можливості уникнути черги і це смертельно небезпечно, особливо для літніх людей", – наголошує п’ятий президент. 

Він нагадав, що це питання можна вирішити, розіславши через "Укрпошту" бланки.

"Люди могли заповнити ці бланки і відправити назад. Все. Це відбувалося виключно в автоматичному порядку. Дай субсидію, а потім заходь і перевір, якщо ти маєш будь-які підозри щодо коректності її використання. У вас є бази данних фіскальної служби!" – пояснює лідер "Європейської Солідарності". 

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