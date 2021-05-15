У МЗС прокоментували заяву Путіна про перетворення України в анти-Росію

“Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив‘язки до третіх сторін", зазначив речник відомства.

Розмова про перетворення України на “антипод” Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів в нашій державі.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив‘язки до третіх сторін. Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей “русского міра” не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу”, – сказав він.

Ніколенко зазначив, що Росія інвестувала значні ресурси, аби “зробити цей шлях максимально складним. Україна змушена вживати рішучих заходів у відповідь”. “Це стосується і боротьби проти дезінформації, і нейтралізації агентів зовнішнього впливу, і ліквідації осередків, які підривають структурні реформи в нашій державі”, – зауважив речник.

“Географію змінити не можна. Після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи. І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, як раз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади”, – підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін назвав кримінальну справу проти свого кума Віктора Медведчука, який обвинувачується українським слідством в державній зраді, "очевидною зачисткою політичного поля". Він звинуватив Україну в вибірковому правосудді, яке, на його думку, торкається виключно тих сил, які хочуть добросусідських відносин з Росією.

На нараді з постійними членами російського Радбез він заявив, що "Україну повільно, але вірно перетворюють в якийсь антипод Росії, в якусь анти-Росію".

11 травня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру депутатам Верховної Ради Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вони підозрюються у вчиненні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 КК України).

Козак знаходиться за кордоном, а саме в Білорусі нібито на лікуванні.

Медведчуку 13 травня обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня.