Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку (оновлено)

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри народним депутатам ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. На своїй сторінці у Facebook вона написала, що "поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К".
Венедіктова не оприлюднила повні прізвища парламентарів, однак вказала склад злочинів – державна зрада та замах на розграбування національних ресурсів в українському Криму. Також вона повідомила, що місцезнаходження депутата М. наразі невідоме, а СБУ проводить у нього обшуки. Менше години тому Служба безпеки повідомила, що проводить слідчі дії в помешканні Медведчука.
"За результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою", – написала генпрокурорка.
Вона також зазначила, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни статусу депутатів із свідків на підозрюваних.
Венедіктова опублікувала список із назвою "висновки", на основі яких можна зрозуміти, що саме інкримінують нардепам.
- "Вважати Крим частиною іншої держави – не можна.
- Сприяти і безпосередньо брати участь в передачі цінних документів, що стосуються українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких становить 38 млрд грн - не можна.
- Ставати правонаступником української власності, що по праву належить громадянам України – не можна.
- Розкривати відомості, що містять держтаємницю – не можна.
- Створювати армію інформаційних клоунів і ляльководити ними у власних антиукраїнських інтересах – не можна", – написала вона.
Оновлення. Служба безпеки України, а саме контррозвідка, намагалася і намагається досі провести обшуки в будинку Медведчука. За даними ZN.UA, охорона Медведчука викликала адвокатів і намагається переконати представників СБУ, у тому, що його немає вдома.
Однак, за оперативною інформацією спецслужби, Віктор Медведчук перебуває саме в цьому помешканні. Проте вручити йому підозру не вдається.
Нагадаємо, що у лютому Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Туди ж потрапили Козак з його жінкою. Рішенням РНБО президент також фактично заблокував діяльність трьох телеканалів – 112, Newsone та ZIK, які пов’язують із Медведчуком. Окрім того, арештували частину трубопроводу "Самара - Західний напрямок", в народі відому як "трубу Медведчука". Сам політик причетність до неї спростовував.
Після цього, у березні, СБУ викликала на допит Медведчука у справі про державну зраду. Слідчі провели допит Медведчука щодо фактів, які фігурують в "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені у ЗМІ.