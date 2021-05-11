Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку (оновлено)

Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ та не дає слідчим вручити підозру.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри народним депутатам ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. На своїй сторінці у Facebook вона написала, що "поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К".

Венедіктова не оприлюднила повні прізвища парламентарів, однак вказала склад злочинів – державна зрада та замах на розграбування національних ресурсів в українському Криму. Також вона повідомила, що місцезнаходження депутата М. наразі невідоме, а СБУ проводить у нього обшуки. Менше години тому Служба безпеки повідомила, що проводить слідчі дії в помешканні Медведчука.

"За результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою", – написала генпрокурорка.

Вона також зазначила, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни статусу депутатів із свідків на підозрюваних.

Венедіктова опублікувала список із назвою "висновки", на основі яких можна зрозуміти, що саме інкримінують нардепам.

"Вважати Крим частиною іншої держави – не можна.

Сприяти і безпосередньо брати участь в передачі цінних документів, що стосуються українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких становить 38 млрд грн - не можна.

Ставати правонаступником української власності, що по праву належить громадянам України – не можна.

Розкривати відомості, що містять держтаємницю – не можна.

Створювати армію інформаційних клоунів і ляльководити ними у власних антиукраїнських інтересах – не можна", – написала вона.

Оновлення. Служба безпеки України, а саме контррозвідка, намагалася і намагається досі провести обшуки в будинку Медведчука. За даними ZN.UA, охорона Медведчука викликала адвокатів і намагається переконати представників СБУ, у тому, що його немає вдома.

Однак, за оперативною інформацією спецслужби, Віктор Медведчук перебуває саме в цьому помешканні. Проте вручити йому підозру не вдається.

Нагадаємо, що у лютому Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Туди ж потрапили Козак з його жінкою. Рішенням РНБО президент також фактично заблокував діяльність трьох телеканалів – 112, Newsone та ZIK, які пов’язують із Медведчуком. Окрім того, арештували частину трубопроводу "Самара - Західний напрямок", в народі відому як "трубу Медведчука". Сам політик причетність до неї спростовував.

Після цього, у березні, СБУ викликала на допит Медведчука у справі про державну зраду. Слідчі провели допит Медведчука щодо фактів, які фігурують в "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені у ЗМІ.