США вивчають можливості посилення співпраці з безпеки з Україною, - Квін

Тимчасова повірена у справах США додала, що загроза Україні є не лише зовнішньою.

Сполучені Штати бачать можливість для зростання партнерства з Україною з оборони та безпеки і вивчають можливості посилення співпраці.

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" у Києві.

"Через допомогу та співпрацю США з безпеки ми ясно дали зрозуміти, що ми віддані тому, щоб допомогти Україні захистити себе, і ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО і ключовими партнерами в тому, щоб досягти цієї спільної цілі. Ми також бачимо можливість для зростання, що продовжується, у нашому з Україною партнерстві з оборони та безпеки, і ми вивчаємо можливості для того, щоб надалі посилити співпрацю з безпеки між Сполученими Штатами та Україною", - цитує Квін "Інтерфакс-Україна".

Тимчасова повірена у справах США додала, що загроза Україні є не лише зовнішньою.

"Україна також стикається з агресією всередині, у формі корупції. Корисливі інтереси та корумповані особи, які ставлять свої вузькі інтереси над інтересами українського народу, ослаблюють Українську державу та збільшують її вразливість", - зазначила Квін.

Нагадаємо, під час візиту в Україну держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Америка разом із партнерами працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії РФ.