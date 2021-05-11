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СБУ оцінила кількість російських військ на кордоні з Україною у 100 тисяч осіб

У випадку агресії не виключений напад з боку Білорусі.

Служба безпеки України оцінює кількість російських військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму у 100 тисяч осіб.

Про це на форумі "Україна 30. Безпека країни" в вівторок, 11 травня, сказав голова СБУ Іван Баканов.

"Бойовий і чисельний склад ударного угрупування Російської Федерації, що розгорнутий вздовж кордону України і на окупованій території Криму сягає близько 100 тисяч осіб. Це станом на зараз. Танки, літаки, бойові кораблі, гвинтокрили, батальйонні тактичні групи та групи ракетних військ і артилерії. Можемо виділити п'ять основних оперативних напрямків [Сіверський, Слобожанський, Донецький, Кримський, Південнобузький], але не варто забувати і про Білорусь, яка є потенційним союзником РФ у разі, якщо РФ буде реалізовувати план вторгнення в Україну", - сказав він.

Нагадаємо, що в березні Росія почала стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За деякими даними, угрупування налічувало 150 тисяч військових.

22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України, і наступного дня почала повертати війська у місця постійної дислокації.

Україна назвала це відведення показушним і мікроскопічним.

Попри це, президент Володимир Зеленський сподівається, що Росія не наважиться на повномасштабну війну проти України.

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