Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
ГоловнаПолітика

Зеленський: Росія відвела з Криму тільки 3,5 тисячі військових, більше ніде зменшення не бачимо

Військова загроза зі сторони Росії зберігається.

Зеленський: Росія відвела з Криму тільки 3,5 тисячі військових, більше ніде зменшення не бачимо
Фото: EPA/UPG

Росія відвела тільки невелику частину своїх військ, які були зосереджені біля кордонів України та в Криму протягом березня-квітня.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Те, що ми бачимо і відзначаємо, - тільки 3-3,5 тисячі військових, які почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострову Крим. Більше ніде зменшення не бачимо", - повідомив Зеленський

У зв'язку з таким повільним відведенням загроза зі сторони Росії залишається, сказав президент.

"Водночас хочу сказати правду, що зменшилась кількість снайперських обстрілів [в районі бойових дій на Донбасі]. За це слава всім, хто нас підтримував, і слава Богу, тому що більшість всіх загиблих була цього року. І бачимо, на жаль, збільшення БПЛів з боку тимчасово окупованого Донбасу", - сказав Зеленський.

Державний секретар Блінкен у свою чергу підтвердив, що Росія відвела тільки частину своїх військ і загроза агресивних дій з її сторони зберігається. За його словами, кількість російських військ біля кордонів України і в Криму найбільша з 2014 року.

Він похвалив Україну за те, що вона не відповідає на російські провокації, і підкреслив, що США пильно слідкують за ситуацією.

Нагадаємо, що в березні Росія почала стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За деякими даними, угрупування налічувало 150 тисяч військових.

22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України, і наступного дня почала повертати війська у місця постійної дислокації.

В той же час військові аналітики зазначають, що в травні 2014 року РФ також заявляла про відведення військ від українського кордону. Однак, тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення і увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також