Зеленський: Росія відвела з Криму тільки 3,5 тисячі військових, більше ніде зменшення не бачимо

Росія відвела тільки невелику частину своїх військ, які були зосереджені біля кордонів України та в Криму протягом березня-квітня.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Те, що ми бачимо і відзначаємо, - тільки 3-3,5 тисячі військових, які почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострову Крим. Більше ніде зменшення не бачимо", - повідомив Зеленський

У зв'язку з таким повільним відведенням загроза зі сторони Росії залишається, сказав президент.

"Водночас хочу сказати правду, що зменшилась кількість снайперських обстрілів [в районі бойових дій на Донбасі]. За це слава всім, хто нас підтримував, і слава Богу, тому що більшість всіх загиблих була цього року. І бачимо, на жаль, збільшення БПЛів з боку тимчасово окупованого Донбасу", - сказав Зеленський.

Державний секретар Блінкен у свою чергу підтвердив, що Росія відвела тільки частину своїх військ і загроза агресивних дій з її сторони зберігається. За його словами, кількість російських військ біля кордонів України і в Криму найбільша з 2014 року.

Він похвалив Україну за те, що вона не відповідає на російські провокації, і підкреслив, що США пильно слідкують за ситуацією.

Нагадаємо, що в березні Росія почала стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За деякими даними, угрупування налічувало 150 тисяч військових.

22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України, і наступного дня почала повертати війська у місця постійної дислокації.

В той же час військові аналітики зазначають, що в травні 2014 року РФ також заявляла про відведення військ від українського кордону. Однак, тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення і увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.