Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України

Шойгу наказав з 23 квітня приступити до повернення військ в пункти постійної дислокації.

Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у четвер, 22 квітня, оголосив про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої РФ стягнула війська до кордонів України і в Крим.

"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах", - цитує Шойгу, який сьогодні приїхав до окупованого Криму, агентство ТАСС.

Міністр наказав "приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації".

Нагадаємо, що в березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська в небачених навіть у 2014 році кількостях.

Всі українські високопосадовці, починаючи від президента Володимира Зеленського, заявили, що Україна не планує військових дій, які могли б стати підставою для російського вторгнення.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляв, що накопичення військ на кордонах з Україною є навчаннями у зв'язку із "загрозливою діяльністю" НАТО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також