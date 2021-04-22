Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України

Шойгу наказав з 23 квітня приступити до повернення військ в пункти постійної дислокації.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у четвер, 22 квітня, оголосив про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої РФ стягнула війська до кордонів України і в Крим.

"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах", - цитує Шойгу, який сьогодні приїхав до окупованого Криму, агентство ТАСС.

Міністр наказав "приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації".

Нагадаємо, що в березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська в небачених навіть у 2014 році кількостях.

Всі українські високопосадовці, починаючи від президента Володимира Зеленського, заявили, що Україна не планує військових дій, які могли б стати підставою для російського вторгнення.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляв, що накопичення військ на кордонах з Україною є навчаннями у зв'язку із "загрозливою діяльністю" НАТО.