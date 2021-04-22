Міністр оборони Росії приїхав до Криму через "раптову перевірку боєготовності військ"

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу приїхав до окупованого Криму, де в межах "навчань" вирішили провести "раптову перевірку боєготовності військ".

Про це пише РБК з посиланням на повідомлення міністерства. Російське ЗМІ підкреслює, що перевірка боєготовності проходить на тлі ескалації ситуації на сході України.

У "навчаннях" у Криму задіяні берегові війська Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії та підрозділи ПДВ. Для цих цілей окупанти використовують полігон між м. Керч та м. Феодосія.

Військові тренуватимуться стріляти з бойових кораблів по береговим цілям.

Нагадаємо, що днями глава європейської зовнішньополітичної служби Жозепп Боррель заявив, що Росія стягнула до кордонів з Україною і в Крим 150 000 військових.

Про рекордне число військових РФ біля України і в Криму вчора заявили і в Пентагоні, спікер якого Джон Кірбі заявив, що Москва продовжує нарощувати війська на кордонах з Україною і зараз їх кількість уже більша, ніж у 2014 році при захопленні Криму. Кірбі назвав ситуацію "відносно дуже серйозною". При цьому він відмовився називати точне число російських військ.

До того представник США в ОБСЄ заявив, що російська активність на кордоні з Україною малоймовірно пов'язана з військовими навчаннями "Запад" через час, розташування і склад задіяних російських сил.Тоді США повідомили, що "у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж коли-небудь з 2014 року". США вважають, що Україна недаремно занепокоєна цією активністю.