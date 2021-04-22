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Міністр оборони Росії приїхав до Криму через "раптову перевірку боєготовності військ"

Перевірку вирішили провести на тлі ескалації ситуації на сході України. 

Міністр оборони Росії приїхав до Криму через "раптову перевірку боєготовності військ"
Сергій Шойгу та Володимир Путін (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу приїхав до окупованого Криму, де в межах "навчань" вирішили провести "раптову перевірку боєготовності військ".

Про це пише РБК з посиланням на повідомлення міністерства. Російське ЗМІ підкреслює, що перевірка боєготовності проходить на тлі ескалації ситуації на сході України.

У "навчаннях" у Криму задіяні берегові війська Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії та підрозділи ПДВ. Для цих цілей окупанти використовують полігон між м. Керч та м. Феодосія. 

Військові тренуватимуться стріляти з бойових кораблів по береговим цілям.

Нагадаємо, що днями глава європейської зовнішньополітичної служби Жозепп Боррель заявив, що Росія стягнула до кордонів з Україною і в Крим 150 000 військових

Про рекордне число військових РФ біля України і в Криму вчора заявили і в Пентагоні, спікер якого Джон Кірбі заявив, що Москва продовжує нарощувати війська на кордонах з Україною і зараз їх кількість уже більша, ніж у 2014 році при захопленні Криму. Кірбі назвав ситуацію "відносно дуже серйозною". При цьому він відмовився називати точне число російських військ.

До того представник США в ОБСЄ заявив, що російська активність на кордоні з Україною малоймовірно пов'язана з військовими навчаннями "Запад" через час, розташування і склад задіяних російських сил.Тоді США повідомили, що "у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж коли-небудь з 2014 року". США вважають, що Україна недаремно занепокоєна цією активністю.

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