Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
ГоловнаПолітика

ФСБ РФ заявила про затримання в Криму чоловіка, який "збирав секретні дані для Міноборони України"

Його арештували за підозрою у держзраді.

ФСБ РФ заявила про затримання в Криму чоловіка, який "збирав секретні дані для Міноборони України"
Фото: slovoidilo.ua

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про затримання в окупованому Севастополі чоловіка, який нібито збирав секретну інформацію про Чорноморський флот і передавав її українській розвідці.

У ФСБ називають затриманого громадянином Росії. Проти нього порушено кримінальну справу про держзраду. Адже, за даними спецслужби країни-агресора, витік таких даних "за кордон" міг завдати шкоди обороноздатності РФ. Чоловік нібито співпрацював з Головним розвідувальним управлінням Міноборони України. 

У спецслужбі додали, що оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають.

Російські ЗМІ повідомляють, що суд уже обрав запобіжний захід для затриманого. Його заарештували на два місяці.

На початку квітня ФСБ Росії заявила, що затримала на Алтаї "агента українських націоналістів".

У середині квітня ФСБ РФ звинуватила українського консула Олександра Сосонюка в тому, що він нібито хотів "купити закриті бази даних росіян", зокрема щодо кримінальних справ. Його вислали з Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також