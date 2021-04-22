ФСБ РФ заявила про затримання в Криму чоловіка, який "збирав секретні дані для Міноборони України"

Його арештували за підозрою у держзраді.

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про затримання в окупованому Севастополі чоловіка, який нібито збирав секретну інформацію про Чорноморський флот і передавав її українській розвідці.

У ФСБ називають затриманого громадянином Росії. Проти нього порушено кримінальну справу про держзраду. Адже, за даними спецслужби країни-агресора, витік таких даних "за кордон" міг завдати шкоди обороноздатності РФ. Чоловік нібито співпрацював з Головним розвідувальним управлінням Міноборони України.

У спецслужбі додали, що оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають.

Російські ЗМІ повідомляють, що суд уже обрав запобіжний захід для затриманого. Його заарештували на два місяці.

На початку квітня ФСБ Росії заявила, що затримала на Алтаї "агента українських націоналістів".

У середині квітня ФСБ РФ звинуватила українського консула Олександра Сосонюка в тому, що він нібито хотів "купити закриті бази даних росіян", зокрема щодо кримінальних справ. Його вислали з Росії.