Бойовик розповів про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ.

Контррозвідники Служби безпеки України у районі операції Об’єднаних сил викрили учасника танкового батальйону терористичної організації "ДНР". Він планував таємно відвідати родичів на підконтрольній українській владі території.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що у незаконних збройних формуваннях мешканець Лиману працював у службі забезпечення танкового батальйону в окупованому селищі Мічурине.

"Співробітники спецслужби встановили особу бойовика під час спроби в’їзду до України з території РФ. Наразі учасник НЗФ співпрацює зі слідством. Він надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії та військового забезпечення РФ бойовиків «ДНР»", - сказано в повідомленні.

Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ. Також він здав власні паспорти "ДНР" та РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Матеріали готуються до передачі в суд.