Бундестаг проведе парламентські слухання через ескалацію агресії Росії проти України

У четвер, 22 квітня, Бундестаг проведе парламентські слухання на тему "Переміщення російських військ і наростаюча небезпека ескалації на Сході України".

Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"Важливо, що політичний істеблішмент Німеччини дослухався до закликів України запобігти новій російській інтервенції", - зазначив посол.

Раніше Мельник закликав Німеччину надати більшу підтримку Україні, зокрема, допомогти якнайшвидше приєднатися до НАТО.

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22 квітня Бундестаг проведе парламентські слухання на тему “Переміщення російських військ і наростаюча небезпека ескалації на Сході України».

Важливо, що 🇩🇪політичний істеблішмент дослухався до закликів України запобігти новій 🇷🇺інтервенції

Danke @cducsubt @spdbt pic.twitter.com/BSf2VyVg10 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 21, 2021

Нагадаємо, в березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Офісу президента - до 80 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей. За даними розвідки Міноборони, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.

20 квітня канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила на весняній сесії ПАРЄ і зазначила, що політика Росії щодо України та переслідування опозиціонера Олексія Навального псують стосунки між Європою та Росією. В той же час вона сказала, що потрібно зберігати майданчик для діалогу.

Польський депутат, голова політичної групи "Європейської народної партії" в ПАРЄ Александр Почей запитав Меркель, чому Німеччина продовжує брати участь в будівництві газопроводу "Північний потік - 2" і "не говорить з Росією єдиним з Європою голосом". Меркель на це відповіла, що Німеччина завжди виступала за те, щоб Україна зберігала роль країни-транзитера газу в ЄС.