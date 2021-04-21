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У Чехії затримали п'ятьох осіб, причетних до відправки найманців на війну проти України

Вони збирали гроші на поїздки на Донбас.

У Чехії затримали п'ятьох осіб, причетних до відправки найманців на війну проти України
Фото: EPA/UPG

У Чехії цієї ночі затримали п'ятьох найманців, що воювали проти України на Донбасі.

Про це повідомляє видання iROZHLAS.cz.

Операцію з затримання провели слідчі Національного штабу боротьби з організованою злочинністю у рамках справи про воєнізоване об'єднання, причетне до російсько-української війни.

Поліція встановила, що один з його членів в минулому виїжджав на Донбас, де повинен був взяти участь в бойових діях на боці сепаратистів. Після його повернення асоціація почала збирати гроші, щоб інші люди могли поїхати в зону бойових дій. 

Затриманим закидають тероризм, фінансування та сприяння тероризму. "Ці злочини пов'язані з участю громадян Чехії у боях на сході України на стороні ДНР", - цитує видання прокурора Мартіна Білого.

Поліція Чехії також підкреслила, що операція з затримання не має прямого стосунку до шпигунського скандалу навколо вибуху боєприпасів у Врбетицях.

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