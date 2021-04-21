У Чехії затримали п'ятьох осіб, причетних до відправки найманців на війну проти України

У Чехії цієї ночі затримали п'ятьох найманців, що воювали проти України на Донбасі.
Про це повідомляє видання iROZHLAS.cz.
Операцію з затримання провели слідчі Національного штабу боротьби з організованою злочинністю у рамках справи про воєнізоване об'єднання, причетне до російсько-української війни.
Поліція встановила, що один з його членів в минулому виїжджав на Донбас, де повинен був взяти участь в бойових діях на боці сепаратистів. Після його повернення асоціація почала збирати гроші, щоб інші люди могли поїхати в зону бойових дій.
Затриманим закидають тероризм, фінансування та сприяння тероризму. "Ці злочини пов'язані з участю громадян Чехії у боях на сході України на стороні ДНР", - цитує видання прокурора Мартіна Білого.
Поліція Чехії також підкреслила, що операція з затримання не має прямого стосунку до шпигунського скандалу навколо вибуху боєприпасів у Врбетицях.
Úkony tr. řízení prováděné dnešního dne NCOZ nesouvisí s kauzou výbuchů ve Vrběticích! Informace k dnešní realizaci zveřejní NCOZ během několika hodin.#policiepp— Policie ČR (@PolicieCZ) April 21, 2021