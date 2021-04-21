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Колишнього агронома НААН підозрюють у привласненні міндобрив на 1,9 млн гривень

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Колишнього агронома НААН підозрюють у привласненні міндобрив на 1,9 млн гривень
Фото: agrostory.com

Колишньому агроному одного з підрозділів Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру у привласненні, ввіреного йому майна Академії, в особливо великих розмірах.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Одеської області.

Слідство з’ясувало, що агроном-ентомолог, отримав у 2018 році мінеральні добрива загальною вартістю понад 1,9 млн грн, однак в діяльності підприємства їх не використав, а фактично - привласнив.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ ДФС в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеські області.

За цей злочин Законом передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року правоохоронці викрили керівництво Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів у привласненні майна та отриманні неправомірної вигоди. Поліцейські зафіксували також розтрату земельних угідь, які перебували у віданні установ НААН України. За "кришування" злочинної діяльності керівництво НААН отримувало неправомірну винагороду, в тому числі елітного позашляховика.

У грудні Офіс генпрокурора повідомив про підозру в одержанні хабара президенту НААНУ.

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