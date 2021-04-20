Фото: dpsu.gov.ua

Співробітники Державної прикордонної служби України спільно з представниками Національної поліції України та міграційної поліції Одеської області в межах співпраці з правоохоронними органами Франції припинили функціонування каналу торгівлі людьми.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"В ході проведення оперативних заходів силовики з’ясували, що групою осіб на території України здійснювався підбір та вербування осіб з низьким соціальним рівнем життя, здебільшого ромів. Злочинці пропонували жертвам так звану мандрівку Європою, за що останні мали ще й отримати по 200-300 євро кожен. Про умови та кінцевий результат такого турне звичайно ж не розповідали", - сказано в повідомленні.

Після прибуття до Франції, яка була кінцевою країною подорожі, зловмисники відбирали у потерпілих документи і, погрожуючи "проблемами" з місцевими правоохоронцями, примушували їх до співпраці. Умовою повернення в Україну зловмисники ставили оформлення на території Франції статусу "біженця".

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Після цього особам нараховувалася соціальна компенсація в розмірі 300 євро на місяць протягом дев'яти місяців. Використовуючи положення жертв, зловмисники отримували на руки банківські картки і кошти, які надходили на рахунки, після чого повертали потерпілих в Україну.

У межах розслідування було проведено обшуки за місцями проживання всіх фігурантів справи в Україні та Франції. Було виявлено паспортні документи, сім-карти різних операторів, банківські картки, зброю і наркотичні речовини.

Загалом було проведено майже 50 обшуків та затримано 8 фігурантів справи.

Тривають подальші слідчі дії. Попередньо відомо, що жертвами зловмисників стали понад 100 осіб.