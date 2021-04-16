Суд відмовився закрити кримінальну справу щодо Джемілєва в частині зберігання боєприпасів

Міський суд окупованого Армянська відмовився закрити кримінальну справу щодо лідера кримських татар, народного депутата України Мустафи Джемілєва по епізоду незаконного зберігання боєприпасів.

Захист заявив клопотання після оголошення результатів двох експертиз, які стосуються боєприпасів і гільзи від карабіна, що належить Джемілєву, повідомляє "Кримський процес".

"Експерти у своїх висновках не вказали, що ці боєприпаси заборонені до цивільного обороту, а слідчий це формулювання додумав самостійно і безпідставно. У зв'язку з цим адвокат Микола Полозов заявив про відсутність складу злочину і просив суд закрити справу в частині зберігання боєприпасів", - сказано в повідомленні.

Крім цього, під час засідання було оголошено відповідь Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ щодо кримінальної справи про зникнення Ервіна Ібрагімова, який є свідком звинувачення у справі Джемілєва. Згідно з відповіддю правоохоронних органів, розслідування припинене, місцезнаходження Ібрагімова не встановлено. У зв'язку з цим судом оголошені його показання, дані на етапі попереднього розслідування.

"У своїх свідченнях Ібрагімов повідомив, що не знав, де точно знаходиться кордон Росії в районі Армянська, не звернув уваги на наявність знаків, що вказують на наявність державного кордону, і не знає, чи перетинав Джемілєв цей кордон", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року російська влада оголосила про заборону Мустафі Джемілєву в'їжджати на територію Росії. Не визнаючи Крим частиною РФ, він попрямував у бік півострова. Його співвітчизники, дізнавшись про це, почали збиратися біля адміністративного кордону, щоб допомогти своєму лідерові потрапити на батьківщину. Шлях їм перегородили невідомі силовики, які здійснили кілька пострілів. Після цього між ними і протестувальниками відбулися зіткнення.

У результаті кримським татарам вдалося прорвати кордон і зустріти Джемілєва. Поспілкувавшись з ними на дорозі Армянськ-Херсон, Джемілєв прийняв рішення не продовжувати шлях до Криму, щоб уникнути жертв.

На початку червня 2020 року окупаційна влада Криму відправила до суду кримінальну справу проти народного депутата України, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Джемілєва звинувачують за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону Росії), за ч. 1 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів) і за ч. 1 ст. 224 (недбале зберігання вогнепальної зброї, яка створила умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки).