Україна запросила Іспанію долучитися до Кримської платформи

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з дипломатичним радником голови уряду Іспанії Еммою Апарісі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Під час розмови окрема увага була приділена загостренню безпекової ситуації на сході України та нарощуванню активності російських військ на кордонах нашої держави. Апарісі відзначила стурбованість іспанської сторони останнім розвитком подій і запевнила у чіткій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України.

Жовква також поінформував Апарісі про ситуацію в тимчасово окупованому Криму та цілі української ініціативи щодо створення Кримської платформи.

Він також запросив Іспанію взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи "на максимально високому урядовому рівні".

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба запросив усі країни-члени ООН долучитися до Кримської платформи. Установчий саміт має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Він покладе старт роботі Кримської платформи, там буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями. МЗС називає дії Росії "політичним булінгом".

Росія робить усе, щоб дискредитувати Кримську платформу та не допустити до участі в ній західних партнерів.

11 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції окупованого Криму.