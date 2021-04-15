Офіс президента оприлюднив порядок денний засідання РНБО

У четвер, 15 квітня, в Києві відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони.
На сайті Офісу президента повідомляється, що одним з ключових питань порядку денного засідання буде ситуація на Донбасі. Воно буде розглядатися в таємному режимі.
"Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами", - йдеться в повідомленні.
По-друге, члени РНБО розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем.
Окремо будуть обговорені "більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави".
На засідання також винесуть питання кібербезпеки, а також якісь "спеціальні питання від глави держави".
Нагадаємо, що попереднє засідання РНБО відбулося 2 квітня.
На ньому було прийнято рішення про застосування санкцій проти осіб, яких президент Володимир Зеленський назвав "топдесяткою української контрабанди".
Також РНБО розглядала питання про ситуацію з коронавірусом і доручила Кабінету міністрів розробити національний план вакцинопрофілактики COVID-19.