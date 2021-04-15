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Офіс президента оприлюднив порядок денний засідання РНБО

Будуть обговорювати ситуацію на Донбасі та санкції проти контрабандистів.

Офіс президента оприлюднив порядок денний засідання РНБО
Фото: president.gov.ua

У четвер, 15 квітня, в Києві відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони.

На сайті Офісу президента повідомляється, що одним з ключових питань порядку денного засідання буде ситуація на Донбасі. Воно буде розглядатися в таємному режимі.

"Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами", - йдеться в повідомленні.

По-друге, члени РНБО розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем.

Окремо будуть обговорені "більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави".

На засідання також винесуть питання кібербезпеки, а також якісь "спеціальні питання від глави держави".

Нагадаємо, що попереднє засідання РНБО відбулося 2 квітня.

На ньому було прийнято рішення про застосування санкцій проти осіб, яких президент Володимир Зеленський назвав "топдесяткою української контрабанди".

Також РНБО розглядала питання про ситуацію з коронавірусом і доручила Кабінету міністрів розробити національний план вакцинопрофілактики COVID-19.

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