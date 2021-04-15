87 ОВК склала уточнений протокол про результати виборів – між Вірастюком і Шевченком 422 голоси

Окружна виборча комісія 87 округу, де 28 березня відбулися проміжні вибори в Раду, склала уточнений протокол про підсумки голосування.

Згідно з ним, кандидат "Слуги народу" Василь Вірастюк набрав 15 536 голосів, а від "За майбутнє" Олександр Шевченко - 15 114. Про це повідомила громадська мережа ОПОРА. Таким чином розрив на користь Вірастюка з 749 голосів зменшився до 422.

"ОВК прийшла до висновку про включення до протоколу про підсумки голосування з приміткою "Уточнений" по п’яти дільницях 260025 (Манява), 260515 (Парище), 261030 (Микуличин), 260028 (Монастирчани), 261029 (Микуличин) за результатом повторного підрахунку голосів. На чотирьох із вищенаведених п’яти дільниць було виявлено нестачу виборчих бюлетенів за кандидата Олександра Шевченка. Тобто за вказаними дільницями до уточненого протоколу увійдуть саме ті цифри, які встановила ОВК та які були відображені у протоколі засідання комісії ОВК (не буде враховано кількість “зниклих” бюлетенів). За таких умов є підстави очікувати, що сторона кандидата Шевченка знову оскаржить такі рішення та дії ОВК", - зазначили спостерігачі.

На дільниці 261027 (Яремче) ОВК вирішила не враховувати виборчі бюлетені, адже на контрольних листах у великих та переносній скриньках були відсутні печатки. Таким чином, відомості щодо голосування за кожного кандидата по вказаній дільниці не увійдуть до уточненого протоколу ОВК.

На підставі рішень судів ОВК було враховано відомості первинного протоколу щодо ДВК 260012 (Горохолин ліс). При повторному підрахунку голосів на ній результат повністю збігся із первинним протоколом ДВК.

Тепер Центральна виборча комісія має скласти протокол із позначкою "Уточнений" про підсумки голосування в окрузі 87.

Нагадаємо, що підрахунок голосів на 87 ОВК проходив зі скандалами. У неділю після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу у Facebook. Підрахунок голосів від вівторка і до ночі четверга "завис" на 67,52%, після чого народні депутати від "Слуги народу" вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

Після цього партія "Голос" двічі подавала заявку на зміну голови ОВК. У середу під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у "делегації" слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна. Вночі ОВК оголосила перерву, підрахунок відновили близько 12 години. Врешті дорахували голоси лише в ніч на 4 квітня.

Центральна виборча комісія зобов'язала окружну виборчу комісію №87 на Прикарпатті скласти уточнений протокол про підсумки голосування на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року.

Голова ЦВК Олег Діденко розповів, що склалося дві ситуації. Перша - це коли голосування на окремих виборчих дільницях було визнано судом недійсним, водночас були залишенні в силі рішення про повторний підрахунок голосів – в такому випадку ОВК повинна скласти протокол про повторний підрахунок голосів виборців і саме ці відомості внести до підсумкового протоколу з поміткою "Уточнений". І другий випадок - коли судом було скасовано рішення про повторний підрахунок голосів – в цих випадках ОВК повинна взяти за основу первинний протокол ДВК та внести його відомості до підсумкового протоколу з поміткою "Уточнений".

Результати голосування на п'яти дільницях, де нібито перемагав Шевченко, було скасовано. Попри це, ЦВК оголосила вибори такими, що відбулися.