Також сьогодні на засіданні ЦВК змінили одного члена окружної виборчої комісії.

У середу, 14 квітня, пройде засідання 87 окружної виборчої комісії через рішення судів щодо результатів голосування на проміжних виборах до Верховної Ради.

Поки є рішення у 8 справах. На трьох дільничих виборчих комісіях визнано незаконним скасування результатів виборів, на 5-ти визнано незаконним відправлення їх на перерахунок. Про це повідомляє у Facebook рух ЧЕСНО.

"До речі, на 4-х із цих ДВК виявлено недостачу бюлетенів", - пояснили спостерігачі.

Голова ОВК Андрій Лозинський на брифінгу повідомив, що о 12 годині розпочнеться засідання ЦВК. Готуються заміни у складі ОВК. Також сьогодні буде ще розгляд апеляції, тому чекають на рішення у цій справі. Засідання ОВК розпочнеться ближче до обіду.

Оновлено. На засіданні ЦВК змінили одного члена окружної виборчої комісії від партії "Слуга народу".

"Припинили повноваження Калугіна Сергія. Замість нього вводять Олександра Кушлика. Нам відомо, що Олександр Кушлик уже був членом цієї ОВК. Це депутат Надвірнянської районної ради від "слуг", але його повноваження припинили 1 квітня", - додали в ЧЕСНО.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія зобов'язала окружну виборчу комісію №87 на Прикарпатті скласти уточнений протокол про підсумки голосування на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року.

Голова ЦВК Олег Діденко розповів, що склалося дві ситуації. Перша - це коли голосування на окремих виборчих дільницях було визнано судом недійсним, водночас були залишенні в силі рішення про повторний підрахунок голосів – в такому випадку ОВК повинна скласти протокол про повторний підрахунок голосів виборців і саме ці відомості внести до підсумкового протоколу з поміткою "Уточнений". І другий випадок - коли судом було скасовано рішення про повторний підрахунок голосів – в цих випадках ОВК повинна взяти за основу первинний протокол ДВК та внести його відомості до підсумкового протоколу з поміткою "Уточнений".

За підсумками проміжних виборів на окрузі №87 (Надвірнянський район та окремі сусідні території) депутатом Верховної Ради має стати Василь Вірастюк зі "Слуги народу". Він набрав лише на 749 голосів більше, ніж його суперник Олександр Шевченко з партії "За майбутнє".

Результати голосування на п'яти дільницях, де нібито перемагав Шевченко, було скасовано. Попри це, ЦВК оголосила вибори такими, що відбулися.

Підрахунок голосів на 87 ОВК проходив зі скандалами. У неділю після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу у Facebook. Підрахунок голосів від вівторка і до ночі четверга "завис" на 67,52%, після чого народні депутати від "Слуги народу" вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

Після цього партія "Голос" двічі подавала заявку на зміну голови ОВК. У середу під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у "делегації" слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна. Вночі ОВК оголосила перерву, підрахунок відновили близько 12 години. Врешті дорахували голоси лише в ніч на 4 квітня.